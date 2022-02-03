Euro Bölgesi hizmet PMI, 9 ayın en düşük seviyesinde
Euro Bölgesi hizmet PMI verisi, ocak ayında 51.1 ile 9 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Reuters
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Euro Bölgesi ekonomik büyümesi Ocak'ta hız kaybederken hizmet sektörü Omicron varyantı nedeniyle koronavirüs yasaklarının uygulanmaya başlamasının ardından son dokuz ayın en düşük seviyesine geriledi.
IHS Markit Euro Bölgesi nihai hizmet sektörü PMI verisi ocak ayında 51.1 ile 51.2 olarak açıklanan öncü verinin altında açıklandı.
Ekonomistler verinin 51.2 seviyesinde olmasını bekliyorlardı.