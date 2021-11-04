Euro Bölgesi hizmet PMI, beklentilerin altında kaldı
Euro Bölgesi hizmet PMI, ekim ayında 54,6 ile beklentilerin altında kaldı.
Euro Bölgesi'nde iş faaliyetleri ekim ayında son 6 ayın en yavaş temposuyla büyürken, hizmet sektörü PMI verisi 54.6 seviyesinde açıklandı. Ekonomistler, hizmet PMI'ın 54,7 seviyesinde olmasını bekliyordu.
Tedarik zincirlerinde ve lojistikte yaşanan sıkıntılar girdi fiyatlarının son 20 yılın en yüksek seviyede artmasına neden oldu.
IHS Markit euro bölgesi hizmetler sektörü satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Ekim ayında 54.6 ile 54.7 olarak açıklanan öncü verinin altında açıklandı.