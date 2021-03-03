Euro Bölgesi hizmet sektörü aktivitesi şubatta arttı
Euro Bölgesi’nde hizmet sektörü faaliyetleri şubat ayında arttı.
Euro Bölgesi hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ocak ayında, bir önceki aya göre 0,3 puan artarak, 45,7 puana yükseldi.
Euro Bölgesi bileşik PMI ise aylık 0,7 puan arttı ve 48,8 puana ulaştı.
IHS Markit ekonomisti Chris Williamson, “Ticari faaliyetlerde art arda gelen dördüncü aylık düşüş, Euro Bölgesi ekonomisini çift dipli durgunluk rotasına sokuyor, ancak düşüşteki gevşeme, en son gerilemenin geçen yıl pandeminin ilk darbesinden çok daha az şiddetli göründüğüne işaret ediyor” dedi.