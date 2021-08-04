Euro Bölgesi hizmetlerde 15 yılın en hızlı büyümesi

IHS Markit'in açıkladığı Euro Bölgesi Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) temmuz ayında COVID-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi ve hızlandırılmış bir aşı hamlesi bloğun baskın hizmet sektörüne hayat verdiği için, Euro bölgesi ticari faaliyeti geçen ay öne çıkarak 15 yılın en hızlı temposunda genişledi.

Ancak tedarik zinciri kesintileri ve işgücü kıtlığı, girdi fiyatlarının yirmi yılı aşkın bir süredir en hızlı şekilde artması ve COVID-19'un daha bulaşıcı Delta varyantının endişeleri daha fazla kısıtlama korkusu oluşturuyordu.

Ekonomik sağlığın iyi bir göstergesi olarak görülen IHS Markit'in nihai bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Haziran 2006'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 59,5'ten geçen ay 60,2'ye tırmandı, ancak 60,6 puanlık tahminin altında geldi.

IHS Markit baş ekonomisti Chris Williamson, "Avrupa'nın hizmet sektörü yeniden hayata dönüyor. Virüs kısıtlamalarının hafifletilmesi ve aşılamadaki ilerlemeler, özellikle turizm, seyahat ve konaklama gibi çok çeşitli faaliyetlere olan talebi artırıyor" dedi.