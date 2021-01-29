Euro Bölgesi hükümetleri harcamaları artırmaya devam etmeliler

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, Euro Bölgesi hükümetlerinin pandemiden etkilenen ekonomiye desteği yavaş şekilde geri çekmeleri gerektiğini, aksi takdinde şirketler ve bankaları vurabilecek yeni bir krize sebep olabileceklerini söyledi.

Para politikasının limitlerine yaklaşıldığına inanan ECB, uzun bir süreden bu yana ekonomide büyümenin yeniden canlandırılmasının hükümetlerin harcamaları artırmalarına bağlı olduğunu savunuyor.

Schnabel yaptığı açıklamada, Euro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ya oranı hali hazırda yüzde 100'ün üzerine çıksa da şirketlerin sağlığının hükümet desteğine daha bağımlı hale geldiği ortamda harcamaların hızla kısılması finansal istatistiklere yol açabileceğini vurguladı.

"Harcamaların hızla kısılması şirket temerrütlerine, sorunlu kredilerde hızlı bir artışa ve finansman şartlarının sıkılaşmasına yol açabilir" diye konuşan Schnabel, "Bu durum bankacılık sektöründe de problemlere neden olabilir, resesyonu derinleştirebilir ve ülkelerin bütçe gelirlerini daha da aşındırabilir" dedi.

Diğer yandan, Bir ECB çalışması AB'nin 750 milyar euro büyüklüğündeki toparlanma fonunun, nasıl harcandığına bağlı olarak Euro Bölgesi ekonomisinin yüzde 1,5 büyüyebileceğini veya hiç büyümeyebileceğini ortaya koydu.

AB toparlanma fonunun ücretleri artıracak ve özel sektör yatırımcılarının getirilerini yükseltecek "verimli kamu yatırımları"nda kullanılması halinde ekonomik büyüme için en yüksek faydayı sağlayacağını öngören ECB, Fon'un etkisinin 2025 yılında tepe yapacağını öngördü.

ECB, AB toparlanma fonundan gelecek nakitin vatandaşlara doğrudan dağıtılması veya üye ülkelerin borçlarının azaltılması için kullanılması halinde ekonomik büyüme üzerinde çok daha zayıf bir etki göstereceğini vurguladı.