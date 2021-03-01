Euro Bölgesi imalat PMI 3 yılın zirvesinde

Euro Bölgesi imalat sektöründe şubat ayında son üç yılın en hızlı büyümesi kaydedildi. IHS Markit tarafından açıklanan Euro Bölgesi İmalat PMI ocaktaki 54,8 düzeyinden şubatta 57,9 düzeyine ulaştı. Üretim ve yeni siparişler ihracattaki güçlenme ile artarken, sevkiyat sürelerinde ciddi artışlar ve neredeyse on yılın en hızlı maliyet enflasyonu görülüyor.

Kıtanın tedarik zincirlerindeki sıkışma büyüyor

Sekiz aydır büyümekte olan Avrupa imalat sektörü neredeyse 24 yıldır açıklanmakta olan İmalat PMI verilerinde sevkiyat sürelerinde 2. En hızlı yükselişe tanık oldu, bu da kıtanın tedarik zincirlerindeki sıkışmanın büyüdüğüne işaret ediyor.

Almanya’da İmalat PMI ocaktaki 57,1 düzeyinden 3 puanın üzerinde yükselişle 37 ayın en yüksek düzeyi olan 60,7’ye ulaşırken, raporda Almanya için de tedarik zinciri baskılarının yoğunlaştığı vurgusu yapılıyor. Rekor arz gecikmelerinin fiyatları yükselttiği ve stokları düşürdüğü belirtiliyor.

Hollanda, Avusturya, İtalya ve Fransa’da da sektör güçlü seyrini koruyor ve iki ila üç yılın en hızlı imalat büyümeleri yaşanıyor.