Euro Bölgesi imalat PMI 4 ayın zirvesinde
Euro Bölgesi imalat PMI şubatta, 57,5 puanla 4 ayın zirvesine yükseldi.
Euro Bölgesi imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) şubat ayında 2,9 puan arttı ve beklentileri aşarak 4 ayın zirvesi olan 57,5 puana yükseldi.
Euro Bölgesi bileşim PMI ise şubatta negatif bölgedeki seyrine devam ederken, 47,8 puandan, bekletileri aşarak 48,1 puana yükseldi. Hizmet PMI ise beklenti altında kalarak 0,7 puan düşüşle 44,7 puana geriledi.
IHS Markit işletme ekonomisti Chris Williamson, “COVID-19 tedbirlerinin devam etmesi şubatta da hizmet sektörünü üzerindeki olumsuz etkisini sürdürerek gayri safi yurt içi hasılanon ilk çeyrekte azalma ihtimalini artırdı. Ancak imalatta görülen artış daralmanın etkisini azaltıyor” dedi.