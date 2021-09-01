Euro Bölgesi İmalat PMI ağustosta beklenti altında kaldı

IHS Markit'in açıkladığı Euro Bölgesi imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ağustos ayında, temmuz ayındaki 62,8 puandan, 61,4 puana geriledi ve son 6 ayın en yavaş büyümesini gösterdi.

Euro Bölgesi’nde enflasyonel baskılar gevşese de imalat sektörü üzerindeki etkisi devam ediyor.

İmalat sektörünün her üç alt sektöründe de ağustos boyunca çalışma koşulları zayıflasa da keskin iyileşmeler görüldü. Yatırım malları üreticilerindeki büyüme, son 12 ayda olduğu gibi, tüketim malları ve ara malları üreticilerine göre önde olmaya devam etti.

Mevcut işler, mart ayından öncesine göre tarihsel olarak eşsiz bir oranda arttığından, Euro Bölgesi üreticilerinde güçlü kapasite kısıtlamaları görüldü. Bu, firmaların siparişleri tamamlamak için depolardaki bitmiş ürün stoklarını bir kez daha tüketmesine rağmen geldi.

Üreticiler, çıktı kapasitesini artırmak için ağustos ayında istihdamı artırarak şubat ayında başlayan büyüme trendini sürdürdü ve istihdam yaratma oranı temmuz ayındaki tüm zamanların en yüksek seviyesinden hafif bir düşüşle devam etti.

IHS Markit baş ekonomisti Chris Williamson, "Euro Bölgesi’nde imalat sektörü üst üste 14. ayda, yavaşlamış olsa da, büyümeye devam etti. Sektörü ana sıkıntısı bileşen eksikliği olurken, kimi üreticiler yeterli üretim yapamadı, kimiler ise nakliye talebine yetişemeyerek lojistik sorunlarla karşı karşıya kaldı. Tedarik sorunları imalatta görülen düşüşün ana sebebi oldu” açıklamasını yaptı.