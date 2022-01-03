Euro Bölgesi imalat PMI beklentiler seviyesinde
Euro Bölgesi imalat PMI aralık ayında 58 ile beklentiler seviyesinde geldi.
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Euro Bölgesi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) fabrikaların tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlardaki gevşemeyi fırsat bilerek hammadde stoğu yapmasıyla 2021'in son ayında güçlü kaldı.
IHS Markit, Euro Bölgesi nihai imalat PMI verisi aralık ayında 58. ile öncü veri ile paralel olarak açıklandı.
Ekonomistler PMI'ın 58.0 seviyesinde olacağını öngörüyorlardı.