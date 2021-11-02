Euro Bölgesi imalat PMI beklentilerin altında
Euro Bölgesi imalat PMI ekim ayında 58.3 ile beklentilerin altında kaldı.
Euro bölgesi imalat PMI, ekim ayında 58.3 ile beklentilerin altında kaldı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 58.5 sevindeydi.
IHS Markit Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ekim ayında Euro Bölgesi'nde imalat faaliyetleri güçlü kalmaya devam etse de tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar ve lojistik sorunlar girdi maaliyetlerini artırarak büyümeyi sınırladığına işaret etti.
IHS Markit Euro Bölgesi nihai imalat PMI verisi ekim ayında 58.3 ile 58.5 olarak açıklanan öncü verinin altında açıklandı.