Euro Bölgesi imalat PMI, beklentilerin altında kaldı
Euro Bölgesi'nde imalat PMI, kasım ayında 58.4'e yükseldi. Tedarik zincirinde yaşanan sorunlar imalat sektöründeki yükselişin hızını kesti.
Euro Bölgesi'nde imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) kasım ayında az da olsa hız kazandı.
IHS Markit Euro Bölgesi nihai imalat PMI verisi, Ekim ayındaki 58.3 seviyesine göre hafif yükselerek kasım ayında 58.4 olurken, 58.6 olarak açıklanan öncü verinin altında geldi.
Ekonomistler PMI'ın 58.6 seviyesinde olacağını öngörüyorlardı.
Tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar üretimi sınırlarken, hammadde maliyetlerinin yirmi yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine tırmanmasına neden oldu.
IHS Markit Kıdemli Ekonomisti Chris Williamson talebin güçlü olduğunu ancak tedarik zinciri sıkıntılarının endişe verici hale geldiğini belirtti.