Euro Bölgesi İmalat PMI haziranda yine rekor tazeledi

IHS Markit'in açıkladığı Euro Bölgesi imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) haziran ayında, mayıs ayındaki 63,1 puandan, 63,4 puana yükselerek rekor tazeledi.

Euro Bölgesi’nde istihdam büyümesi anket tarihinin rekorunu kırarken, fiyat artışları da arz kısıtları nedeniyle rekor düzeye yükseldi.

Son trendlere paralel olarak en güçlü büyümeyi yatırım malları üreticileri kaydederken, onu anket tarihindeki en yüksek düzeyine yükselen ara malları izledi. Tüketim malları gerilemeye devam etti, Haziran 2000'den bu yana en yüksek artışı gösterdi.

Hollanda, mayıs ayındaki rekor düzey ardından 68,8 puanla iki ayın en düşük düzeyin gerilese de Euro Bölgesi’nde en yüksek PMI değerine ulaştı. Avusturya 67 puanla en iyi performansı gösteren ikinci ülke olurken, haziran ayında kendi PMI rekorunu kırdı. Almanya’da endeks marjinal bir güçlenme yaşarken, İspanya ve Yunanistan - genel olarak en zayıf performans gösteren olmasına rağmen - büyüme oranlarının birkaç yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını gördü. Euro Bölgesi’nin imalat sektöründeki genel üretim artışı, mayıs ayından bu yana hafifçe artarak, yılın başlarında görülen düzeylere yakın bir seviyeye çıkarak haziran ayında yüksek kaldı. Üretim hem Almanya hem de Hollanda'da özellikle güçlü oranlarda artmaya devam etti.

IHS Markit Baş Ekonomisti Chris Williamson, Euro Bölgesi’ne üretimin, COVID-19 tedbirlerinin giderek gevşetilmesiyle artan talep ve aşılamada ilerlemeleri, gelecek hakkında yenilenen iyimserliği artırdığını belirti. Williamson, kapasite ve ulaşım kısıtlamaları fabrikaların girdi mevcudiyetini sınırladığından ve bu durumun son derece yüksek oranda yükselttiğine işaret etti.