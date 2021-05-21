Euro Bölgesi imalat PMI mayısta 62,8 puana çekildi

Bu arada yeni sipariş büyümesi, anketin 23 yıllık tarihinde büyük ölçüde üretim artışını geride bırakarak Haziran 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

Tamamlanmamış siparişlerdeki birikme, Kasım 2002'den bu yana en yüksek düzeyine yükseldi ve bu durum, talebe göre mevcut üretimdeki artan eksikliğin altını çizdi. Diğer yandan, işletmeler görünümü gittikçe daha olumlu olarak görüyorlar ve gelecek yıla ilişkin iyimserliğin en parlak olduğunu düşünüyorlar. Bu durum aşı uygulamasının önümüzdeki aylarda COVID-19 kısıtlamalarının daha da gevşemesine izin vermesiyle bağlantılı olacak.

Talebin güçlenmesi ve daha parlak görünüm, firmaları tekrar fazladan personel almaya yöneltti ve istihdam mayıs art üst üste 4 ayda da arttı. Bununla birlikte, istihdam yaratma oranı iki yıldan biraz daha kısa bir süre içinde en yüksek ikinci sırada kalsa da, açık iş pozisyonlarını doldurmada yaşanan zorluklar nedeniyle biraz azaldı.

Fabrikalar ayrıca, yeni sipariş artışının art arda ikinci bir aydır biraz azaldığını, ancak anket tarihindeki en yüksek üçüncü sırada kaldığını ve üçüncü bir ay boyunca tamamlanmayan geri siparişlerde yeni bir rekor artış sağlayacak kadar güçlü olduğunu bildirdi.

Firmalar mevcut stoktan gelen talebi giderek daha fazla karşıladıkça, mal stokları 2009'dan beri görülmeyen bir oranda düştü.

IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, rekor düzeyde tedarik zinciri gecikmeleri ve özellikle yeniden işe alma açısından talebi karşılayacak kadar hızlı bir şekilde işletmeleri yeniden başlatmadaki zorluklar olmasaydı, büyümenin daha da güçlü olacağını söyledi.