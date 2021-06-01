Euro Bölgesi imalat PMI mayısta rekor tazeledi

Euro Bölgesi’nde hem imalat üretimi hem de yeni siparişler Ocak 2018'den bu yana en yüksek hızda büyüdü. Üretim ve yeni siparişlerdeki büyüme hızı bir nebze yavaşlasa da, sektördeki büyüme güçlü seyrini koruyor. Sevkiyat sürelerinde rekor sürelerin görülmesi enflasyonel baskıları da artırıyor

Yatırım malları üreticilerine gelen yeni siparişler ve üretimde görülen rekor artışlar yanında ara mallar ve tüketici malları üreticilerinin kaydettiği büyümeler Euro Bölgesi imalat sektörünün rekor düzeye yükselmesini sağladı.

Ülke bazından incelendiğinde ise Hollanda, Avusturya, İrlanda ve İtalya'da sırasıyla 69,4, 66,4, 64,1 ve 62,3 ile tarihi rekorlarını görürken, Fransa'da 59,4 puanla 248 ayın, İspanya'da 59,4 puanla 276 ayın, Yunanistan'da ise 58 puanla 253 ayın en yüksek imalat büyümeleri görüldü. Almanya'da imalat PMI tedarik sıkıntıları nedeniyle 3 ayın en düşük düzeyinde olsa da 64,4 düzeyinde.

IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, Euro Bölgesi imalat PMI’ın 3 aydır rekor düzeyini yenilediğine dikkat çekerek, “Anket verileri ekonominin yaz aylarında rekor büyüme göstereceğine işaret etse de, enflasyonda da büyük bir artış olacağını gösteriyor. Pandemi tedbirlerinin zayıflaması ve tedarik zincirlerinin iyileşmesiyle enflasyonel baskıların etkisi görece olarak hafif olacaktır” dedi.