Euro Bölgesi imalat PMI nisanda, 62,9 puana yükselerek tarihi zirvesine ulaştı.

Büyüme geniş tabanlı oldu ve hem yatırım hem de ara mal kategorileri önemli kazançlar kaydetti. Ayrıca, yatırım mallarında görülen gelişme şimdiye kadar kaydedilen en güçlü gelişme oldu. Bu arada tüketim malları, çalışma koşullarında belirgin bir iyileşme gördü, ancak büyüme anketin kapsadığı diğer iki kategorinin gerisinde kaldı.

Endeksteki artışa tarihi zirvelerine sırasıyla 67,2, 64,7, 60,7 ile ulaşan Hollanda, Avusturya ve İtalya destek olurken, İspanya 57,7 puanla 11 yılın zirvesine ulaştı.

Firmalar piyasa güveninin arttığını açıklarken, hem toplam imalat üretimi hem de yeni siparişler için büyüme oranları mart ayının anket sonuçlarına yakın düzeyde kaldı. Yeni siparişler, hem üreticilerin hem de müşterilerin COVID-19 ile ilgili kısıtlamaların gevşetilmesi nedeniyle önümüzdeki aylarda faaliyette keskin bir artış beklediğine dair açıklamalar eşliğinde keskin yükseldi. Diğer yandan, nisan ayında yeni ihracat siparişleri önemli bir hızla yeniden yükseldi.

10 aydır büyümekte olan Avrupa imalat sektörü neredeyse 24 yıldır açıklanmakta olan İmalat PMI verilerinde sevkiyat sürelerinde 2. En hızlı yükselişe tanık oldu, bu da kıtanın tedarik zincirlerindeki sıkışmanın büyüdüğüne işaret ediyor.

IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, Euro Bölgesi’nde imalat sektörünün nisan ayında tarihi zirvesine yükseldiğine ancak, tedarik sıkıntılarının tamamlanmamış siparişleri rekor düzeyde artırdığına işaret etti.