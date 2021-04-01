Euro Bölgesi imalat PMI tarihi zirvesine yükseldi

Euro Bölgesi imalat sektöründe mart ayında son 24 yılın en hızlı büyümesi kaydedildi. IHS Markit tarafından açıklanan Euro Bölgesi İmalat PMI şubattaki 3 yılın zirvesi olan 57,9 düzeyinden martta 62,5 düzeyine ulaştı.

Üretim ve yeni siparişler ve ihracattaki güçlenme ile artarken, sevkiyat sürelerinde ciddi artışlar ve neredeyse on yılın en hızlı maliyet artışı görülüyor.

Almanya’da İmalat PMI şubattaki 57,9 düzeyinden tarihi zirvesi olan 66,6 düzeyine ulaşırken, raporda Almanya için de tedarik zinciri baskılarının yoğunlaştığı vurgusu yapılıyor.

Hollanda da 64,7 puanla tüm zamanların en yüksek, Avusturya 39 ayın, İtalya 252 ayın ve Fransa 246 ayın en yüksek düzeylerine ulaştılar.