Euro Bölgesi İmalat PMI temmuzda beklentileri aştı

IHS Markit'in açıkladığı Euro Bölgesi imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) temmuz ayında, haziran ayındaki 63,4 puandan, 62,8 puana çekilse de 62,6 puanlık beklentileri aştı.

Hammadde kıtlığına rağmen Euro bölgesi fabrika büyümesi temmuzda hızlandı -PMI

Pazartesi günü yapılan bir ankete göre, ekonominin yeniden açılması talebin hızla artmasına yol açarken, euro bölgesi genelinde imalat faaliyeti Temmuz ayında hızlı bir şekilde genişlemeye devam etti, ancak arz darboğazları girdi maliyetlerini artırdı.

İyimser anket, cuma günü, bloğun ekonomisinin ikinci çeyrekte beklenenden daha hızlı büyüdüğünü gösteren resmi verileri takip ediyor ve virüsü durdurmak için kısıtlamalar hafifletilirken COVID-19 pandemisinin neden olduğu bir durgunluktan çıkıyor.

Fabrikalar pandemi karantinaları boyunca büyük ölçüde açık kalsa da, COVID-19 vakalarının yayılmasını bastırmak için tasarlanan kısıtlamaların gevşetilmesi bir talep dalgasına neden oldu.

IHS Markit'in nihai imalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Haziran ayındaki rekor seviye olan 63.4'ten Temmuz ayında 62.8'e düştü, ancak ilk 62,6 "flaş" tahmininin üzerindeydi.

Çarşamba günü açıklanacak olan ve ekonomik sağlık için iyi bir rehber olarak görülen bileşik PMI'yi besleyen çıktıyı ölçen bir endeks, Haziran'daki 62.6'dan 61.1'e düştü. 50'nin üzerindeki herhangi bir şey büyümeyi gösterir.

IHS Markit baş ekonomisti Chris Williamson, "İkinci çeyrekte rekor kıran bir genişlemenin ardından Temmuz ayında euro bölgesi imalatındaki büyümenin hafifçe soğuması, başlı başına bir endişe nedeni olmamalı. Ancak temmuz anketi, üreticilerin ve tedarikçilerinin üretimi talebi karşılayacak kadar hızlı bir şekilde artırmakta zorlandıklarının ve fiyatların daha da yükselmesine neden olduğuna dair yeni işaretler de getirdi."

Yaygın malzeme kıtlığı ve zayıf nakliye mevcudiyeti, onu bir satıcı pazarı haline getirdi ve girdi fiyatları endeksini, anketin başladığı Haziran 1997'den bu yana en yüksek değeri olan 88,5'ten 89,2'ye yükseltti. Mamul mallar için uygulanan fiyatlar da rekor oranda arttı.

Resmi ön verilere göre enflasyon geçen ay Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2 hedefini geçerek yüzde 2,2'ye yükseldi.

Artan fiyatlara rağmen, talep çok güçlü kaldı ve fabrikalar bu dalgalanmayı karşılamak için çalışan sayısını anket tarihindeki en hızlı şekilde artırdı.

Ancak üreticilerin ihtiyaç duyduğu hammadde kıtlığı, satın alma ve bitmiş ürün stoklarının tükenmesine rağmen siparişleri tamamlayamadıkları anlamına geliyordu.

Williamson, "Kapasite kısıtlaması göstergeleri kırmızı renkte yanıp sönmeye devam ediyor. Girdi kıtlığı temmuzda rekora yakın bir oranda yeniden kötüleşti ve birikmiş işlerde rekora yakın bir artış görüldü" dedi.