Euro Bölgesi imalat sektörü aktivitesi 27 ayın dibinde
Euro Bölgesi İmalat PMI, eylülde 48.4 ile beklentilerin altında geldi.
Euro Bölgesi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) artan yaşam giderlerinin tüketicilerin harcama yapmaktan kaçınmasına yol açması ve artan enerji giderlerinin üreticilerin üretimi azaltmasına yol açmasıyla son 27 ayın en düşük seviyesine geriledi.
S&P Global Euro Bölgesi nihai İmalat PMI verisi eylül ayında 48.4 ile 48.5 olarak açıklanan öncü verinin altında açıklandı.
Ekonomistler PMI'ın 48.5 seviyesinde olacağını öngörüyorlardı.
Verinin 50 seviyesinin üzerinde olması büyümeye, altında olması ise daralmaya işaret ediyor.