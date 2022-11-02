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Euro Bölgesi imalat sektörü beklenenden fazla daraldı

Euro Bölgesi imalat PMI, ekim ayında 46.4​​ ​ile beklentilerin altında kaldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Euro Bölgesi imalat sektörü, geçen ay hayat pahalılığı krizinin talebi düşürmesiyle beklenenden daha fazla daralarak sektörün resesyonda olduğuna işaret etti.

S&P Global Euro Bölgesi nihai imalat PMI verisi, ekim ayında 46.4​ ile 46.6 olarak açıklanan öncü verinin altında açıklandı​​​.

Ekonomistler PMI'ın 46.6 seviyesinde olacağını öngörüyorlardı.

Verinin 50 seviyesinin üzerinde olması büyümeye, altında olması ise daralmaya işaret ediyor.