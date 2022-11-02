Euro Bölgesi imalat sektörü beklenenden fazla daraldı
Euro Bölgesi imalat PMI, ekim ayında 46.4 ile beklentilerin altında kaldı.
Reuters
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Euro Bölgesi imalat sektörü, geçen ay hayat pahalılığı krizinin talebi düşürmesiyle beklenenden daha fazla daralarak sektörün resesyonda olduğuna işaret etti.
S&P Global Euro Bölgesi nihai imalat PMI verisi, ekim ayında 46.4 ile 46.6 olarak açıklanan öncü verinin altında açıklandı.
Ekonomistler PMI'ın 46.6 seviyesinde olacağını öngörüyorlardı.
Verinin 50 seviyesinin üzerinde olması büyümeye, altında olması ise daralmaya işaret ediyor.