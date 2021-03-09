  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. Euro Bölgesi istihdam son çeyrekte yükseldi
Takip Et

Euro Bölgesi istihdam son çeyrekte yükseldi

Euro Bölgesi işsizlik oranı 2020 yılının son çeyreğinde, COVID-19 salgını karşısında geliştirilen aşıların oluşturduğu olumlu etki ile yüzde 0,3 Avrupa Birliği’nde ise yüzde 0,4 yükseldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Euro Bölgesi’nde istihdam değişimi 2020 yılının son çeyreğinde, beklenti olan negatif yüzde 2’nin altında, negatif yüzde 1,9 oldu. Avrupa Birliği’nde (AB) ise istihdam yüzde 0,4 arttı.

Euro Bölgesi’nde çalışan kişi sayısı sayısı157,9 milyon olurken, AB’de çalışan sayısı  206,9 milyon kişi oldu.

2020 yılının tamamı için ise Euro Bölgesi’nde istihdam yüzde 1,6, AB’de ise yüzde 1,5 azaldı. İstihdam Euro Bölgesi ve AB’de 2019 yılında sırasıyla yüzde 1,2 ve yüzde 1 artmıştı.

İstihdama en büyük katkılar yüzde 1,9’luk artışla İspanya ve Portekiz’den gelirken, Çekya, Hırvatistan, Letonya ve Malta’a yüzde 0,5 azaldı.