Euro Bölgesi ocak ayı enflasyonu beklentiler seviyesinde

Euro Bölgesi tüketici fiyatları ocak ayında önceki yıla göre yüzde 5.1 ile beklentilere paralel olarak artış kaydetti​.

Avrupa Birliği'nin istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre enflasyon ocak ayında bir önceki aya göre ise yüzde 0.3 arttı.

Euro Bölgesi'nde enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon bir önceki yıla göre yüzde 2.4 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

Ekonomistler çekirdek tüketici fiyatlarının yüzde 2.5 artacağını öngörüyorlardı. Çekirdek enflasyon bir önceki aya göre yüzde 0.5 düşüş kaydetti.