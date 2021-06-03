Euro Bölgesi özel sektör faaliyetlerine hizmet dopingi

Euro Bölgesi, özel sektör faaliyetleri hizmetler sektöründeki hızlanmayla birlikte, bileşik PMI 2018 yılının şubat ayından bu yana en büyük büyümeyi gösterdi. Endeks mayıs ayında 3,3 puan arttı ve 56,9 puanlık beklentiyi aşarak, 57,1 puana yükseldi.

Euro Bölgesi'nde hizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI) mayıs ayında, karantina tedbirlerinin gevşetilmesiyle yeniden açılmalarla, nisan ayına göre 4,7 puan artışla, 50,5 puandan, 55,2 puana yükseldi.

Mayıs verileri hizmetler faaliyetlerinin son 2 aydır büyüdüğünü ve yaklaşık 3 yılın en iyi büyümesini kaydettiğini gösteriyor.

Ancak imalat imalat son 3 ayın en düşük büyümesini göstermesine rağmen, sektörün toplam üretimi hizmet sektöründen güçlü seyretmeye devam ediyor.

Ülkeler bazında incelendiğinde, İrlanda, Euro Bölgesi’nde görülen büyümeye en büyük katkıyı 63,5 puanlık rekor düzeye yükselen bileşik PMI verisi ile sağladı. İspanya ise 14,5 yılın en gü.lü özel sektör faaliyeti büyümesini gösterdi. Fransa’da bileşik PMI 10 ayın zirvesine, Almanya’da ise 2 ayın en yüksek düzeyine yükseldi. İtalya ise son 3 yılın en güçlü büyümesini kaydettiği halde özel sektör faaliyetleri Euro Bölgesi’nin en zayıf düzeyi oldu.

Yeni siparişler 15 yılın zirvesinde

Üretilmiş mallarına olan talep ve hizmet sektörü yeni işlerindeki kayda değer artışla, Euro Bölgesi özel sektörü 2006 yılının haziran ayından bu yana en yüksek büyümesini kaydetti.

Euro Bölgesi özel sektör faaliyetleri görülen artış hem iç hem de uluslararası talepler etkisiyle satışlarını artırdı. Yeni ihracat siparişleri 6 aydır yükselmeye devam ederken, net artış verinin ilk yayınlanmaya başladığı 2014 yılının eylül ayından bu yana en yüksek artışı gösterdi. Yeni siparişlerdeki artış, biriken ve tamamlanmamış siparişlerin 3 aydır artması nedeniyle şirketleri zor duruma sokarken, yeni işe alımlarla istihdamın da 5 aydır artmasına yardımcı oluyor. Euro Bölgesi’nde işe alımlar son 2,5 yılın en yüksek düzeyinde.

Görünüme olan güven de mayıs ayında 2012 yılı ortasından beri ölçülen veri tarihi rekor düzeyine yükseldi. Şirketler, 10 yıldan fazla bir sürenin en yüksek girdi maliyet artışının da müşterilere yansıtırken özel sektörün satış fiyatlarında da veri tarihinin en güzlü artışı görüldü.

Hizmetler sektörü ise tüm Euro Bölgesi’nde büyüdü. İrlanda, İspanya ve Fransa sektör faaliyetindeki artışa öncü olurken, Almanya ise en yavaş büyümeyi kaydetti.

Maliyet artışları hizmet sektöründe de hissedildi.

IHS Markit ekonomisti Chris Williamson, “Euro Bölgesi’nin güçlü hizmetler sektörü mayısta tekrar canlandı ve bu iyileşme yaz boyunca sürecek gibi duruyor. Şirketler 2018 başından bu yana en yüksek artışı gördüklerini belirtiyorlar. Nisan ayında kısıtlamalar son 1 yılın en ciddi boyutuna ulaşması ardından mayısta gevşemesiyle, aşı gelişmeleri ve tedbir gevşemelerinin planlandığı gibi uygulanması durumunda hizmet sektöründe sürdürülebilir bir büyüme görülebilir. İş dünyası iyimserliği 17 yılın zirvesinde” dedi

Hizmet sektöründeki canlanmanın yanı sıra imalat sektöründe de büyük bir patlama yaşandığına işaret eden Williamson, “Bu ikinci çeyrekte ekonominin büyüyeceğini gösteriyor. Anketin tarihi rekorlarını gören birikmiş işlerin gelecek aylarda tedbirlerin daha da gevşetilmesi durumunda ikinci çeyrekte daha da büyük bir büyümeye işaret ediyor"

Williamson endişelerini ise, kapasite sıkıntıları, tedarik sıkıntıları ve artan talebe yanıt vermek için artan işe alımların bir kaç ay boyunca fiyat baskılarında bir artışa yol açabileceği olarak gösterdi. Williamson, işe alımların yüksek ücret talebine yol açması durumunda ise arz koşullarının iyileşmesinin beklenmesi gerektiğini belirtti.