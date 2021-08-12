Euro Bölgesi sanayi üretimi haziranda yüzde 0,3 azaldı

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı sanayi üretimi verilerine göre, haziran ayında sanayi üretimi Euro Bölgesi'nde yüzde 0,3 ve Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 0,2 azaldı. Sanayi üretimindeki yıllık bazdaki değişim ise Euro Bölgesinde yüzde 9,7 ve AB'de yüzde 10,5 artış oldu.

Euro Bölgesi’nin haziranda ayında sermaye malları üretimi yüzde 1,5 ve enerji üretimi yüzde 0,6 azalırken, dayanıklı tüketim malları ve ara malı üretimi hem yüzde 0,1 dayanıksız tüketim malları üretimi yüzde 1,6 arttı.

AB'de ise sermaye malları üretimi yüzde 1,2 ve enerji üretimi yüzde 0,2 düşerken, ara malı üretimi dayanıklı tüketim malları yüzde 0,5 ve dayanıksız tüketim malları yüzde 1,4 arttı.

Yıllık değişimler Euro Bölgesi’nde dayanıklı tüketim malları üretimi yüzde 16, ara malları yüzde 15,7, dayanıksız tüketim malları yüzde 9,8, sermaye malları yüzde 6,3 ve enerji üretimi yüzde 2,9 arttı.

AB'de dayanıklı tüketim malları üretimi yüzde 16,4, ara malları üretimi yüzde 16,1, dayanıksız tüketim malları üretimi ise yüzde 16,1, tüketim malları yüzde 8,9, sermaye malları yüzde 8,1 ve enerji üretimi yüzde 3,9 arttı.

AB ülkeleri arasında en büyük aylık artışlar yüzde 5,2 ile Malta’da, yüzde 3,3 ile Portekiz’de ve yüzde 3,2 ile Estonya’da görüldü. Yıllık bazda en büyük değişimler ise yüzde 23,2 ile Belçika, yüzde 20,1 ile Litvanya ve yüzde 18,9 ile Slovenya’da görüldü.