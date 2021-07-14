Euro Bölgesi sanayi üretimi mayısta yüzde 1 arttı

Eurostat verilerine göre, mayıs ayı sanayi üretimi Euro Bölgesinde yüzde 1 ve Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 0,9 artı. Sanayi üretimindeki yıllık bazdaki değişim ise Euro Bölgesinde yüzde 20,5 ve AB'de yüzde 21,2 artış oldu.

Euro Bölgesi'nin mayıs ayındaki dayanıklı mal üretimi yüzde 1,6 artarken, enerji üretimi yüzde 1,9, ana mallar üretimi yüzde 1,6, ve ara mallar üretimi yüzde 0,2, dayanıklı olmayan tüketici malları üretimi yüzde 1,7 azaldı. Yıllık bazdaki değişimler ise, dayanıklı mallarda yüzde 37,6, ara mallarda yüzde 24,6, dayanıklı olmayan tüketici mallarında yüzde 9,7 ve enerjide yüzde 7,1 artış yönünde oldu.

AB’de ise mayıs ayı üretim değişimleri dayanıklı tüketici mallarında yüzde 1,5 artış, enerjide yüzde 2, dayanıksız tüketici mallarında yüzde 1,7, ana mallarda yüzde 1,6 ve ara mallarda yüzde0,1 azalış oldu. Yıllık değişimler se dayanıklı mallarda yüze 9,1, ara mallarda yüzde 24,2, dayanıklı olmayan tüketici mallarında yüzde 10,1 ve enerjide yüzde 7,1 artış oldu.

AB ülkeleri arasında en büyük aylık artışlar yüzde 7,7 ile Litvanya’da yüzde 3,4 ile Macaristan'da ve yüzde 2,2 ile Finlandiya'da görüldü. Yıllık bazda en büyük değişimler ise yüzde 40,3 ile Macaristan, yüzde 36,8 ile Slovakya ve yüzde 30,2 ile Polonya’da görüldü.