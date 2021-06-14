Euro Bölgesi sanayi üretimi nisanda yüzde 0,7 arttı

Eurostat verilerine göre, nisan ayı sanayi üretimi Euro Bölgesinde yüzde 0,8 ve Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 0,5 artı. Sanayi üretimindeki yıllık bazdaki değişim ise Euro Bölgesinde yüzde 39,3 ve AB'de yüzde 38,7 artış oldu.

Euro Bölgesi'nin nisan ayındaki dayanıklı mal üretimi yüzde 3,4, enerji üretimi yüzde 3,2, ana mallar üretimi yüzde 1,4, ve ara mallar üretimi yüzde 0,8 artarken, dayanıklı olmayan tüketici malları üretimiz yüzde 0,3 azaldı. Yıllık bazdaki değişimler ise, dayanıklı mallarda yüzde 65,4, ara mallarda yüzde 38,7, dayanıklı olmayan tüketici mallarında yüzde 15,4 ve enerjide yüzde 14,4 artış yönünde oldu.

AB ülkeleri arasında en büyük aylık artışlar yüzde 7,4 ile Belçika'da yüzde 5,6 ile Malta'da yüZde 4,4 ile Estonya'da görüldü. Yıllık bazda en büyük değişimler ise yüzde 79,5, ile İtalya, yüzde 69,1 ile Slovakya ve yüzde 64,5 ile Romanya'da kaydedildi.