Euro Bölgesi sanayi üretimi temmuzda beklentileri aştı

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı sanayi üretimi verilerine göre, temmuz ayında sanayi üretimi Euro Bölgesi'nde yüzde 1,5 ve Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 1,4 arttı. Sanayi üretimindeki yıllık bazdaki değişim ise Euro Bölgesinde yüzde 7,7 ve AB'de yüzde 8,3 artış oldu.

Euro Bölgesi’nin temmuz ayında dayanıksız tüketim malları üretimi yüzde 3,5, sermaye malları üretimi yüzde 2,7, dayanıklı tüketim malları üretimi yüzde 0,6 ve ara malı üretimi yüzde 0,4 artarken, enerji üretimi yüzde 0,6 azaldı.

AB'de ise dayanıksız tüketim malları yüzde 2,8, sermaye malları üretimi yüzde 2,4 ve ara malı üretimi yüzde 0,5 artarken, enerji üretimi ve dayanıklı tüketim malları üretimi yüzde 0,2 düştü.

Endekslerdeki yıllık değişimler Euro Bölgesi’nde ara malları üretimi yüzde 11,2, dayanıklı olmayan tüketim malları üretimi yüzde 10,1, dayanıklı tüketici malları üretimi yüzde 8,9 ana mal yüzde 5,9, ve enerji üretimi yüzde 1 artış yönünde oldu.

AB'de ise ara malları üretimi yüzde 11,8, dayanıklı olmayan tüketim malları üretimi yüzde 9,4, dayanıklı tüketim malları üretimi yüzde 8,9, sermaye malları üretimi yüzde 6,3 ve enerji üretimi yüzde 2,7 arttı.

AB ülkeleri arasında en büyük aylık artışlar yüzde 7,8 ile İrlanda’da, yüzde 5 ile Belçika’da ve yüzde 3,4 ile Portekiz’de görüldü. Yıllık bazda en büyük değişimler ise yüzde 26,4 ile Belçika, yüzde 19,2 ile İrlanda ve yüzde 15 ile Litvanya’da görüldü.