Euro Bölgesi şubattan bu yana ilk kez ticaret fazlasını artırdı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) aralık ayı ticaret dengesi verilerine göre, Euro Bölgesi’nin ticaret fazlası, kasım ayındaki 25,7 milyar eurodan, 29,2 milyar euroya yükseldi. Beklentiler ticaret dengesinin 25,3 milyar euro fazla vermesiydi.

Euro Bölgesi’nden dışarıya yapılan ihracatlar aralık ayında yüzde 2,3 artışla 190,7 milyar euroya yükselirken, geçtiğimiz şubat ayından bu yana ilk kez yükseldi. Diğer yandan Euro Bölgesi’ne yapılan ithalatlar yüzde 1,3 düşüşle 161,5 milyar euroya geriledi.

Avrupa Birliği (AB) ise birlik dışına mal ticaretinde 30,1 milyar euro fazla verirken, birlik içi ticaret yüzde 3 büyüdü ve 235,1 milyar euroya yükseldi. Çin, Birleşik Krallık ve ABD, AB’nin en büyük ticaret partnerleri oldu.

Diğer yandan Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi aralık ayında aylık yüzde 1,6 geriledi.

Eurostat verilerine göre AB’nin sanayi üretimi ise yüzde 1,2 azaldı. Euro Bölgesi’nde ana mallar üretimi yüzde 3,1 ve dayanıklı olmayan tüketici mallar üretimi yüzde 0,6 gerilerken, dayanıklı tüketici malları üretimi yüzde 0,8, ara mallar üretimi yüzde 1 ve enerji üretimi ise yüzde 1,4 arttı. AB’de ise değişimler sırasıyla yüzde 2,8 ve yüzde 0,1 düşüş ve yüzde 1,5, yüzde 0,9 ve yüzde 1 artış oldu.