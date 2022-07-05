Euro Bölgesi ticari büyümede sert yavaşlama
S&P'nin bileşik satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Haziran ayında son 16 ayın en düşük seviyesi olan 52'ye geriledi.
Euro bölgesinde ticari büyüme yaşam maliyetlerindeki artışların tüketicileri harcama yapma konusunda temkinli kılmasıyla bu ay daha da yavaşladı.
S&P'nin bileşik satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Haziran ayında son 16 ayın en düşük seviyesi olan 52'ye geriledi.
Mayıs ayında bu veri 54.8 seviyesinde açıklanırken, Haziran ayına ait öncü veri 51.9 seviyesindeydi.
Euro bölgesi nihai hizmet sektörü PMI verisi Haziran'da 53.0 ile 52.8 olarak açıklanan öncü verinin üzerinde gerçekleşti.
Reuters anketine katılan ekonomistler hizmet PMI'ın 52.8 seviyesinde olacağını öngörüyorlardı.