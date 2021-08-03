Euro Bölgesi üretici fiyatları haziranda yıllık yüzde 10,2 arttı

Eurostat'ın açıkladığı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine göre, endeks haziranda Euro Bölgesi'nde yıllık yüzde 10,2, Avrupa Birliği'nde (AB) ise yıllık bazda yüzde 10,3 yükseldi.

Endeks Euro Bölgesi'nde ve AB’de aylık bazda yüzde 1,4 yükseldi.

Aylık fiyat artışındaki en sert yükseliş yüzde 3,3 ile enerjide, yüzde 1,3 ile ara mallarda ve yüzde 0,4 ile ana mallar ve yüzde 0,3 ile dayanıklı ve dayanıklı olmayan tüketici mallarında gerçekleşti.

Üretici fiyatlarındaki en büyük aylık artışlar sırasıyla yüzde 5,1, yüzde 4,6 ve yüzde 3,1 ile Danimarka, Estonya ve İrlanda’da görüldü.