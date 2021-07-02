Euro Bölgesi üretici fiyatları mayısta yıllık yüzde 9,6 arttı

Eurostat'ın açıkladığı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine göre, endeks mayısta Euro Bölgesi'nde ve Avrupa Birliği'nde (AB) yıllık bazda yüzde 9,6 yükseldi. Beklenti üretici fiyatlarının mayıs ayında yüzde 9,5 artmasıydı.

Endeks Euro Bölgesi'nde aylık bazda yüzde 1,3 artarken, AB'de aylık artış yüzde 1,4 oldu.

Aylık fiyat artışındaki en sert yükseliş yüzde 2,1 ile enerjide, yüzde 0,81 ile ara mallarda ve yüzde 0,4 ile ana mallar ve dayanıklı tüketici mallarında gerçekleşti.

Üretici fiyatlarındaki en büyük aylık artışlar sırasıyla yüzde 5,3, yüzde 3,3 ve yüzde 2,6 ile İrlanda, Danimarka ve Finlandiya’da görüldü.