Euro Bölgesi üretici fiyatları tarihi zirvede

Eurostat'ın açıkladığı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine göre, endeks nisanda Euro Bölgesi'nde ve Avrupa Birliği'nde (AB) yıllık bazda yüzde 7,6 yükseldi. Beklenti üretici fiyatlarının nisanda yüzde 7,5 artmasıydı. Euro Bölgesi'nin tüketici fiyatlarında olduğu gibi, bu veri de beklentilerin üzerinde gelmiş oldu.

Endeks Euro Bölgesi'nde aylık bazda yüzde 1 artarken, AB'de aylık artış yüzde 0,9 oldu.

Mart ayında ÜFE aylık bazda Euro Bölgesi'nde yüzde 1,1, AB'de yüzde 1,2 artmıştı. Mart ayında ÜFE'deki yıllık artış yüzde 4,3 düzeyinde açıklanmıştı.

Veri, Euro Bölgesi'nde enflasyonel baskıların arttığını ve tedarik zincirindeki sorunların girdi maliyetlerine doğrudan etki ettiğini gösteriyor.

Aylık fiyat artışındaki en sert yükseliş yüzde 1,8 ile ara mallarda, yüzde 1 ile enerji sektöründe ve yüzde 0,5 ile dayanıksız mallarda gerçekleşti. Dayanıklı mallarda aylık ÜFE artışı yüzde 0,4 ve sermaye ürünlerinde yüzde 0,3. Enerji fiyatları hariç tutulduğunda ise üreticilerin fiyatlarındaki aylık artışın yüzde 0,9 olduğu belirtiliyor.

Üretici fiyatlarındaki en büyük aylık artışlar sırasıyla yüzde 6,2, yüzde 2,9 ve yüzde 2,1 ile İrlanda, İspanya ve Estonya’da görüldü. Üretici fiyatları azalan iki ülke ise yüzde 0,4 ile Hırvatistan ve yüzde 0,3 ile Fransa oldu.