Euro Bölgesi üretici fiyatlarında rekor artış: yüzde 12,1
Üretici Fiyatları Endeksi temmuz ayında Euro Bölgesi'nde yıllık yüzde 12,1 artışla tarihi rekor düzeyde artarken, aylık yüzde 2,3 artış ile de 1995 yılının ocak ayından bu yana en büyük aylık artışı gösterdi.
Eurostat'ın açıkladığı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine göre, endeks temmuzda Euro Bölgesi'nde yıllık yüzde 12,1, Avrupa Birliği'nde (AB) ise yıllık bazda yüzde 12,2 yükseldi. Piyasa beklentileri Euro Bölgesi için aylık yüzde 1,1 ve yıllık yüzde 11 artış olması yönündeydi.
Endekste aylık bazda görülen değişimler ise Euro Bölgesi'nde yüzde 2,3 ve AB’de yüzde 2,2 artış yönünde oldu.
Tüm alt kategorilerde artış
Aylık fiyat artışındaki en sert yükseliş yüzde 5,3 ile enerjide, yüzde 2,1 ile ara mallarda ve yüzde 0,7 ile dayanıklı tüketici mallarında yüzde 0,6 ile ana mallarda ve yüzde 0,1 ile dayanıklı olmayan tüketici mallarında gerçekleşti.
Üretici fiyatlarındaki en büyük aylık artışlar sırasıyla yüzde 20,6, yüzde 6,4 ve yüzde 4,2 ile İrlanda, Estonya ve Belçika’da görüldü.