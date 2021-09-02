Euro Bölgesi üretici fiyatlarında rekor artış: yüzde 12,1

Eurostat'ın açıkladığı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine göre, endeks temmuzda Euro Bölgesi'nde yıllık yüzde 12,1, Avrupa Birliği'nde (AB) ise yıllık bazda yüzde 12,2 yükseldi. Piyasa beklentileri Euro Bölgesi için aylık yüzde 1,1 ve yıllık yüzde 11 artış olması yönündeydi.

Endekste aylık bazda görülen değişimler ise Euro Bölgesi'nde yüzde 2,3 ve AB’de yüzde 2,2 artış yönünde oldu.

Tüm alt kategorilerde artış

Aylık fiyat artışındaki en sert yükseliş yüzde 5,3 ile enerjide, yüzde 2,1 ile ara mallarda ve yüzde 0,7 ile dayanıklı tüketici mallarında yüzde 0,6 ile ana mallarda ve yüzde 0,1 ile dayanıklı olmayan tüketici mallarında gerçekleşti.

Üretici fiyatlarındaki en büyük aylık artışlar sırasıyla yüzde 20,6, yüzde 6,4 ve yüzde 4,2 ile İrlanda, Estonya ve Belçika’da görüldü.