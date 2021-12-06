Euro Bölgesi yatırımcı güveninde düşüş

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, COVID-19 salgınında yeni varyant ve bununla gelen kısıtlamalara yönelik endişelerle Nisan 2021'den beri en düşük seviyesine geriledi.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, kasımda 18,3 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 4,8 puanlık düşüşle 13,5 puana geriledi. Nisan 2021'den beri en düşük seviyesine inen endekse ilişkin beklenti, 15,9 puana gerilemesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 0,5 puan artışla 13,8 puana çıkarak Ağustos 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Mevcut Durum Endeksi ise 23,5 puandan 13,3 puana geriledi.

Sentix Genel Müdürü Manfred Hübner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ekonomide yavaşlama ve hatta bir resesyon artık ihtimal dışı görünmüyor. COVID-19 nedeniyle ekonomik faaliyetlerin sınırlandırılması ekonomiyi eskisinden daha sert vuruyor." ifadelerini kullandı.

Yatırımcı güveni anketi, 2-4 Aralık'ta 1.164 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

Öte yandan, Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, aralıkta 5,3 puanlık düşüşle 14,4 puana geriledi. Endeksin 5 aydır art arda düşüş göstermesi dikkati çekti.