Euro Bölgesi'nde bileşik PMI şubatta arttı

Euro Bölgesi'nde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), COVID-19 kısıtlamalarının kalkması ve büyümenin hız kazanmasıyla 3,5 puan artarak 55,8 puana çıktı.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, Euro Bölgesi'nin şubat ayı bileşik, hizmet ve imalat PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, şubat ayında salgın önlemlerinin gevşemesi ticari faaliyetlerin hızla artmasını sağladı.

Ayrıca, gelecek beklentileri daha olumlu bir hal alırken yeni siparişler ve istihdam da arttı. Özellikle hizmet sektöründe büyüme hızlandı.

Tedarik gecikmelerinin azalması hammadde girdi maliyetinin düşmesine yardımcı olurken, ücretler ve enerji faturalarının yükselmesinin neden olduğu kalıcı maliyet baskıları, mal ve hizmetler için uygulanan ortalama fiyatlarda artışa yol açtı.

Böylece, ocakta 52,3 puan olan bileşik PMI, şubatta 3,5 puan artarak 55,8 puana çıktı.

Ocak ayında 51,1 seviyesinde olan hizmet sektörü PMI şubatta 55,8'e tırmanırken, imalat sanayi PMI ise aynı dönemde 58,7'den 58,4 puan seviyesine indi.

PMI verisinde 50 puanın üzeri ekonomik aktivitede büyümeyi, 50 puan altı ise daralmayı işaret ediyor.