Euro Bölgesi'nde büyüme beklentileri altında kaldı

Euro Bölgesi'nde ekonomik büyüme, Ukrayna savaşının etkisiyle ilk çeyrekte beklentilerin altında kaldı. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırı sonrasında Batı'nın Rusya'ya yönelik uygulamaya koyduğu yaptırımların etkisiyle Euro Bölgesi ekonomisi 2022 ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre sadece yüzde 0,2 büyüdü. Beklenti yüzde 0,3 büyüme olacağı yönündeydi.

AB Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna saldırısı öncesinde yayınladığı raporda da ilk çeyrekte büyümenin yüzde 0,3 olacağını öngörmüştü.

Eurostat verilerine göre ilk çeyrekte İtalya ekonomisi bir önceki çeşreğe göre yüzde 0,2 daraldı. Almanya'da büyüme ise yüzde 0,4 olan beklentilerin altında yüzde 0,2 büyüme gösterdi. Fransa ise ilk çeyrekte büyüme göstermedi.