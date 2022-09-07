Euro Bölgesi'nde büyümeye yukarı yönlü revizyon

Enflasyondaki yükseliş hane halklarının harcanabilir gelirlerini azaltsa da harcamalarda artış yılın ilk yarısında toparlandı ve Euro Bölgesi ekonomik büyüme oranını yükseltti.

Eurostat'ın verilerine göre Euro Bölgesi için ikinci çeyrek büyüme oranı yüzde 0,6'dan yüzde 0,8'e yükseltildi. İkinci çeyrek için yıllık büyüme oranı da yüzde 3,9'dan yüzde 4,1'e revize edildi.

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre neredeyse hiç büyüme göstermezken Hollanda yüzde 2,6 ile en güçlü büyümeyi yaşadı. Fransa ekonomisi yüzde 0,5 büyürken, İtalya ve İspanya'da büyüme oranları yüzde 1,1 oldu.

Euro Bölgesi için hane halkı harcamalarının büyümeye katkısı yüzde 0'dan yüzde +0,6'ya revize edilirken, kamu harcamalarının büyümeye katkısı 0,1 puan ve sermaye oluşumunun büyümeye katkısı yüzde 0,2 oldu.