Euro Bölgesi'nde daralma sinyali: PMI verisi 17 ayın dibinde

Euro Bölgesi'nde ticari aktivite, tüketicilerin artan yaşam masraflarıyla başa çıkmak için harcamalarını kısmasıyla geçen yılın başından beri ilk kez yavaşlarken ekonomik görünüm de kötüleşti.

S&P'nin Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuz ayında son 17 ayın en düşük seviyesi olan 49.9'a geriledi ancak 49.4 beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Haziran ayında bu veri 52 seviyesinde açıklanmıştı. 50'nin altında kalan PMI verileri ekonomik daralmaya işaret ediyor.

Euro Bölgesi Nihai Hizmet Sektörü PMI verisi Temmuz'da 51.2 ile 50.6 olarak açıklanan öncü verinin üzerinde gerçekleşse de önceki ayın 53 seviyesinden geriledi.