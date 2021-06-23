Euro Bölgesi’nde ekonomi son 15 yılın en hızlı büyümesini gösterdi

IHS Markit'in açıkladığı Euro Bölgesi öncü Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) haziran ayında 59,2 puanla, 15 yılın en hızlı büyümesini gerçekleştirdi.

Bileşik PMI endeksini oluşturan hizmet ve imalat PMI’lar da beklenti üzerinde yükselerek sırasıyla 58 ve 63,1 puana yükseldiler. Hizmet sektöründe büyüme son 41 ayın en yüksek düzeyine ulaştı.

Yeni sipariş büyümesi aynı şekilde 2006 yılının haziran ayından bu yana en hızlı şekilde hızlandığından talepte daha fazla iyileşme görüldü.

Bu arada, görünüme ilişkin işletme güveni, son dönemde talepteki artış ve ekonominin önümüzdeki aylarda daha da açılmasına ilişkin beklentiler ile desteklenerek, 2012'de ilk kez elde edilen gelecek hissiyat verilerinin bu yana en yükseğine yükseldi.

İmalat, mart ayındaki rekor seviyenin biraz altında kalsa da, genişleme hızının yeniden toplandığı art arda on ikinci aylık üretim artışı rapor ederek yükselişe öncülük etmeye devam etti.

Almanya'da üretim artışı yine en keskin oldu ve Fransa, daha yavaş bir yeni sipariş büyümesi oranıyla bölgenin geri kalanını geride bıraktı. Flaş PMI verileri hakkında yorum yapan IHS Markit Baş Ekonomisti Chris Williamson şunları değerlendirmeyi yaptı:

"İşletmeler talepte artış bildirirken, Euro Bölgesi ekonomisi 15 yıldır görülmemiş bir hızla büyüyor, yükseliş giderek daha geniş tabanlı hale geliyor, imalattan daha fazla hizmet sektörünü, özellikle de tüketiciye dönük firmaları kapsayacak şekilde yayılıyor.

“Virüs sınırlama önlemleri geçen eylül ayından bu yana en düşük seviyeye indirildi ve temmuz ayında pandemi başladığından bu yana en düşük seviyeye indirilecek. Aşı programları da etkileyici ilerleme kaydediyor. Bu, yalnızca hizmet sektöründe daha fazla faaliyeti kolaylaştırmakla kalmadı, aynı zamanda hayatın giderek normale dönmesiyle ilgili parlak beklenti de güveni tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkardı, daha fazla harcamayı ateşledi ve işe alımları teşvik etti.

“Veriler, ikinci çeyrekte GSYİH'nın etkileyici bir şekilde genişlemesine ve ardından üçüncü çeyrekte daha da güçlü bir büyümeye sahne oldu.

“Ancak, hem Avrupa'da hem de küresel olarak yükselişin gücü, firmaların talebi karşılamakta zorlandığı, hem hammadde hem de personel sıkıntısı çektiği anlamına geliyor. Bu koşullar altında, firmaların fiyatlama gücü artmaya devam edecek ve önümüzdeki aylarda kaçınılmaz olarak enflasyon üzerinde daha fazla yukarı yönlü baskı oluşturacaktır.”