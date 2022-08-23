Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivite Ağustos'ta da daraldı

Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivite Ağustos ayında da daraldı.

Yaşam maliyetlerindeki artışın tüketicileri harcamalarını kısmaya yöneltmesi ve tedarik zinciri sıkıntılarının imalat sektörünü olumsuz etkilemeye devam etmesi ekonomik aktivitenin daralmasına neden oldu.

S&P Global tarafından hazırlanan Ağustos ayı öncü Bileşik PMI Ağustos ayında Temmuz ayındaki 49,9 puandan 49,2 puana indi. Beklenti ise 49,0 puana gerileme olacağı yönündeydi.

Ağustos ayı Bileşik PMI verisi Şubat 2021'den bu yana görülen en düşük değer olarak kayıtlara geçti.

S&P Global ekonomisti Andrew Harker yaptığı değerlendirmede, "Euro Bölgesi için gelen son PMI datası yılın üçüncü çeyreğinde ekonominin daralmakta olduğuna yönelik bir işaret dedi".

Ağustos ayında hizmet sektörü PMI 51,2 puandan 50,2 puana gerilerken, imalat PMI 49,8 puandan 49,7 puana indi.