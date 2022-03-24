Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivite martta beklentiyi aştı

Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivite Mart ayında beklenenden daha güçlü gerçekleşti ve faiz artırması yönünde ECB üzerinde oluşan baskıya katkı yaptı.

S&P Global tarafından hazırlanan Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi, Mart ayında Şubat ayındaki 55,5'ten 54,5'e gerilese de 53,9 olan beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

S&P Global baş ekonomisti Chris Williamson yaptığı değerlendirmede, "Anket verileri Rusya-UKrayna savayının Euro Bölgesi ekonomisi üzerinden ne kadar çabuk ve kayda değer bir etkisi olduğunun altını çizdi ve Euro Bölgesi'nin ikinci çeyrekte düşüş yaşaması riskini ön plana çıkardı. Savaş var olan pandemi ile ilişkili fiyat baskılarını ve tedarik zinciri sıkıntılarını kötüleştirdi" ifadelerini kullandı.

Mart ayında bileşik girdi ve çıktı fiyat endeksleri anket tarihinin en yüksek seviyelerini gördüler. Çıktı fiyat endeksi 62,3 puandan 65,7 quana yükseldi.

İmalat PMI'nın 58,2 puandan 57,0 puana gerilediği ancak 56,0 olan beklentinin üzerinde kalmayı başardığı Mart ayında hizmet PMI da 54,2 puan olan beklentileri aşarak 54,8 puan seviyesinde gerçekleşti.