Euro Bölgesi'nde ekonomik beklentiler ağustosta azaldı
Euro Bölgesi'nde ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre 19,5 puan azalarak 42,7 puana geriledi.
Euro Bölgesi’nde Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Beklenti Endeksi, temmuz ayında 42,7 puana geriledi.
Temmuz ayında 61,2 puanda olan Ekonomik Beklenti Endeksi ile ilgili beklenti 72 puana yükselmesiydi.
Kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güveni ölçen ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi, ağustos ayı için Almanya’da temmuz ayına kıyasla 22,9 puan azalarak 40,4 puana geriledi. Beklenti endeksin 57 puana gerilemesiydi.
Almanya’da ağustos ayı mevcut durum anketi ise, temmuz ayındaki 21,9 puandan, 30 puanlık beklentinin altında, 29,3 puana yükseldi.