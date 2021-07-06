Euro Bölgesi'nde ekonomik beklentiler temmuzda azaldı
Euro Bölgesi'nde ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre 20,1 puan azalarak 61,2 puana geriledi.
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Euro Bölgesi’nde Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Beklenti Endeksi, temmuz ayında 61,2 puana geriledi.
Haziran ayında 81,3 puanda olan Ekonomik Beklenti Endeksi ile ilgili beklenti 84,4 puana gerilemesiydi.
Kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güveni ölçen ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi, temmuz ayı için Almanya’da haziran ayına kıyasla 16,5 puan azalarak 63,3 puana geriledi.