  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. Euro Bölgesi'nde ekonomik beklentiler temmuzda azaldı
Takip Et

Euro Bölgesi'nde ekonomik beklentiler temmuzda azaldı

Euro Bölgesi'nde ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre 20,1 puan azalarak 61,2 puana geriledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Euro Bölgesi’nde Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Beklenti Endeksi, temmuz ayında 61,2 puana geriledi.

Haziran ayında 81,3 puanda olan Ekonomik Beklenti Endeksi ile ilgili beklenti 84,4 puana gerilemesiydi.

Kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güveni ölçen ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi, temmuz ayı için Almanya’da haziran ayına kıyasla 16,5 puan azalarak 63,3 puana geriledi.