“Euro Bölgesi’nde ekonomik belirsizlikler devam ediyor”

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ekonomik görünümün COVID-19 salgınının başlarına göre daha iyi olduğunu ve 2021 yılında iyileşme beklediklerini açıkladı, ancak görünümde belirsizliklerin halen devam ettiğini belirtti.

Lagarde, salgının Euro Bölgesi ekonomisinde büyük bir etkisi olduğunu ve Avrupalıların yaşamlarını pek çok açıdan etkilediğini söyledi. Aşağı yönlü risklere işaret eden Lagarde, bunların virüs mutasyonları ve devam eden ekonomik ve mali sorunlardan kaynaklandığını ifade etti.

Avrupa’nın krize verdiği tepkinin gücü ile ilgili olarak iyimser olduğunu söyleyen Lagarde, Avrupa Birliği’nin parasal, finansal, denetimsel ve düzenlemelere dair tedbirlerine güvendiğini açıkladı.

Enflasyondan da bahseden Lagarde, 2021 yılında tüketici fiyatlarının dalgalı olmasını beklediğini söyledi. Lagarde, büyüme tahminlerini ise 2021 yılı için yüzde 1,5, 2022 yılı için yüzde 1,2 ve 2023 yılı için yüzde 1,4 olarak açıkladı.

Lagarde, reel gayrisafi yurt içi hasılanın yılın ilk çeyreğinde bir kez daha daralacağını ancak ikinci yarıda toparlanacağını öngördüğünü belirtti.

Pandemi Acil Alım Programı’nın (PEPP) yılın ilk aylarından daha hızlı yürütüleceğini açıklayan Lagarde, alınan tedbirlerin krizden toparlanmayı destekleme konusunda ana etmen olduğunu ve Euro Bölgesi’nde elverişli finansal koşullar oluşturacağını ifade etti.