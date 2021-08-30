Euro Bölgesi'nde ekonomik güven bu yıl ilk kez geriledi

Salgın ve tedarik zincirindeki aksaklıklar Avrupa ekonomisine ilişkin göstergelerde olumsuz etkiler yaratmaya devam ediyor.

Euro Bölgesi ekonomik güven endeksi Ağustos'ta 117,5 seviyesine geriledi. Böylelikle 2021 yılında endekste ilk kez geri çekilme yaşandı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi endeksin 118 seviyesine çıkması yönündeydi. Temmuz ayında endeks 119 değeriyle rekor seviyeye yükselmişti.

Veri setinde yer alan bir başka gösterge olan satış fiyatları beklentisinin de yükseliş kaydederek enflasyonist baskılara işaret ettiği izlendi.

Bölgede son zamanlarda büyük ölçekli fabrikaların tedarik zincirindeki aksama dolayısıyla hammadde tedariki konusunda zorlandığı görülüyordu.

Araştırmaya göre Ağustos’ta sanayi siparişleri geriledi. Hizmet sektörünün de geleceğe ilişkin beklentilerinde önceki dönemlere kıyasla daha az pozitif olduğu kaydedildi.

Hizmet sektörü güven endeksi Ağustos’ta 16,8’e geriledi. Beklentiler endeksi 19 olacağını yönündeydi. Sanayi güven endeksi ise beklentilere paralel şekilde 13,7 oldu.

Avrupa'nın en büyük fabrikalarından birinde çip arası



Özellikle çip krizi Avrupa'nın büyük otomotiv fabrikalarında üretimin aksamasına neden olmuştu.

60 bin kişiyle dünyanın en fazla istihdam sağlayan otomotiv üretim tesisi olan Volkswagen Wolfsburg tesisinde bir hafta boyunca tek vardiyayla sadece Pazartesiden Cuma'ya çalışma kararı alınmıştı.

Gruba en fazla kâr sağlayan şirket olan Audi ise çip tedarikinin hala kırılgan ve dalgalı olması nedeniyle Almanya’daki iki fabrikasında yaz tatilini bir hafta uzatmıştı.

Merkezi ABD'de bulunan otomotiv üreticisi Ford, yarı iletken çip tedariki sorunu nedeniyle Almanya Köln'deki fabrikasında üretime geçici olarak tekrar ara vereceğini duyurmuştu.

Ford'dan yapılan açıklamada, Malezyalı tedarikçinin, Fiesta modelinin elektronik kapı modülünde kullanılan yarı iletkenlerin sevkiyatını koronavirüs nedeniyle geciktirmesi sonucu Köln'deki fabrika işçilerinin 2 hafta kısa süreli vardiyalar halinde çalışacağı belirtilmişti.

Fabrika yönetimi tarafından çalışanlara iletilen yazıda ise 6 Eylül'den sonra yarı iletken malzeme temininin hala belirsiz olduğu, kısa süreli vardiyaların daha uzun sürebileceği kaydedilmişti.

Ford'un Köln tesislerinde yaklaşık 15 bin kişi çalışırken bu çalışanların 5 bini, şirketin Fiesta modelinin üretimini gerçekleştiriyor.