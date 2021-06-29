Euro Bölgesi'nde ekonomiye güven beklentilerin üzerinde

Euro Bölgesi İş ve Tüketici Güven Anketi haziranda 116,5 düzeyine yükselmesi beklenirken, beklentileri de aşarak 117,9 düzeyine yükseldi.

İş İklimi Endeksi haziranda, mayıstaki 1,49 düzeyinden, 1,71 düzeyine çıktı. Tüketici güveni ise beklentilere paralel mayıstaki düzeyinden değişmeyerek negatif 3,3 düzeyinde kaldı.

Tüketici Enflasyon Beklentisi enddeksi ise haziranda Euro Bölgesi'nde enflasyon baskılarının artmasıyla birlikte mayıstaki 22,2 düzeyinden haziranda neredeyse 5 puan artışla 27,1'e yükseldi.

Satış Fiyatı Beklentileri endeksi ise mayıstaki 29,9 düzeyinden yine nispeten sert bir yükseliş kaydederek 36 düzeyine çıktı.

Hizmetler Sektörü Beklenti Enedeksi normalleşme ve yaz mevsiminin sağladığı açık hava avantajının da etkisiyle mayıstaki 11,3 düzeyinden - 14,8 olan beklentiyi de aşarak - haziranda 17,9'a yükseldi.

Sanayiye ilişkin beklenti endeksi ise mayıstaki 11,5 düzeyinden 12,7'ye yükseldi. Bu endekste de beklenti 12,3'tü ve beklentiler olumlu şekilde aşılmış oldu.