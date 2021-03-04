“Euro Bölgesinde enflasyon bu yıl hedefi aşacak”

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro Bölgesi'nde bu yıl enflasyonun net şekilde hedefin üzerinde olacağını ancak enflasyon artışının geçici olacağını söyledi.

Guindos, geçici artış sonrasında gelecek yıllarda fiyat artışlarının zayıf olacağı yorumu yaptı. "Büyüme ise ilk çeyrekte pandemi tedbirleri nedeniyle tahminlerin altında kalabilir" dedi.

Guindos, 2021 yılı genelinde büyümenin yüzde 3,9 olan projeksiyona yakın gerçekleşeceğini ifade etti. Yılın ikinci yarısında çok güçlü bir toparlanma beklediklerini belirtti