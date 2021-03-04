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“Euro Bölgesinde enflasyon bu yıl hedefi aşacak”

ECB Başkan Yardımcısı Guindos, enflasyonun bu yıl hedefi aşacağını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro Bölgesi'nde bu yıl  enflasyonun net şekilde hedefin üzerinde olacağını ancak enflasyon  artışının geçici olacağını söyledi.

Guindos, geçici artış sonrasında gelecek yıllarda fiyat  artışlarının zayıf olacağı yorumu yaptı. "Büyüme ise ilk çeyrekte  pandemi tedbirleri nedeniyle tahminlerin altında kalabilir" dedi.

Guindos, 2021 yılı genelinde büyümenin yüzde 3,9 olan projeksiyona yakın gerçekleşeceğini ifade etti. Yılın ikinci yarısında çok güçlü  bir toparlanma beklediklerini belirtti