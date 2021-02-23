Euro Bölgesi’nde enflasyon ocakta beklentileri karşıladı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ocak ayı verilerine göre, Euro Bölgesi’nde tüketici fiyatları aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 0,9 artarken, Avrupa Birliği genelinde aylık değişim yüzde 0,9 artış oldu.

Tiketici fiyatlarındaki artışa en büyük katkı yüzde 0,5 ile hizmetlerden gelirken, enerji harici sanayi malları fiyatları yüzde 0,37 yükseldi. Diğer yandan ocak ayında enerji fiyatları yüzde 0,41 azaldı.

Euro Bölgesi’nde en yüksek enflasyon yüzde 3,6 ile Polonya’dan, en düşük enflsyon ise yüzde 2,4 ile Yunanistan’dan geldi.