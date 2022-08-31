Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor tazeledi

Euro Bölgesi tüketici fiyatları, Ağustos ayında yüzde 9.1 ile rekor tazeledi.

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat'ın öncü verilerine göre Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları yıllık bazda Ağustos ayında yüzde 9.1 ile beklentilerin üzerinde arttı​​​​​​​.

Geçen ay bu veri yüzde 8.9 seviyesinde açıklanmıştı. Ekonomistler enflasyonun yüzde 9​ seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

Eurostat'tan yapılan açıklamada enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları dışarıda tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon yüzde 5.5​ ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.​​

Çekirdek enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 5.1 seviyesinde açıklanmıştı.​ Ekonomistler Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyonun yüzde 5.1​ seviyesinde olacağını öngörüyorlardı.

Öte yandan bugün açıklanan Fransa'da enflasyon yüzde 6,8'den yüzde 6,5'e geriledi. Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da ise dün açıklanan enflasyon rakamı yüzde 8,8 ile 50 yılın zirvesine ulaştı.