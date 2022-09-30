Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor tazeledi

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat'ın öncü verilerine göre Euro bölgesinde enflasyon eylül ayında yıllık bazda yüzde 10 ile beklentilerin üzerinde artarak yeni bir rekor seviyeye yükseldi.

Ekonomistler enflasyonun yüzde 9.7​ seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

Geçen ay bu veri ​yüzde 9.1 seviyesinde açıklanmıştı.

Eurostat'tan yapılan açıklamada enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları dışarıda tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon yüzde 6.1​ ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.​​

Çekirdek enflasyon geçen ay yüzde 5.5 seviyesinde açıklanmıştı. Ekonomistler Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyonun yüzde 5.6​ seviyesinde olacağını öngörüyorlardı.

Tahminleri aşan enflasyon verisi ile Avrupa Merkez Bankası'ndan agresif faiz artışı beklentileri güçlendi.

Gelecek ay yapılacak toplantıda 75 baz puanlık faiz artışına devam edilmesi bekleniyor.

ECB, son 2 toplantıda toplam 125 baz puanlık faiz artışına gitmişti.