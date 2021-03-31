Euro Bölgesi’nde enflasyon şubatta beklentileri karşıladı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) mart ayı öncü verilerine göre, Euro Bölgesi’nde tüketici fiyatları yıllık değişim beklentisini karşılayarak yüzde 1,3 arttı.

Çekirdek tüketici fiyatları ise yüzde 1,2’lik artış beklentisinin altında, yüzde 0,9 arttı.

Tüketici fiyatlarındaki artışa en büyük katkı yüzde 4,3 ile enerjiden gelirken, işlenmemiş gıda fiyatları ve hizmetlerdeki artışlar sırasıyla yüzde 1,5 ve yüzde 1,3 oldu

Euro Bölgesi’nde en yüksek enflasyon yüzde 2,4 ile Lüksemburg’dan, en düşük enflasyon ise negatif yüzde 2ile Yunanistan’dan geldi.